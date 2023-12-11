Çin’de yatırım fonları için işlem komisyonlarının düşürülmesi önerildi

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC), Çin'in menkul kıymetler düzenleyicisi, yatırım fonları için alım satım komisyonlarını azaltmayı ve aracı kurumların menkul kıymet alım satım ve fon satış işleri arasındaki çıkar çatışmasını ele almayı amaçlayan taslak kurallarını yatırımcıları korumak ve fon yöneticilerinin alım satım komisyonlarını tahsis etme şeklini daha iyi düzenlemek için tasarlandığını söyledi.

CSRC tarafından kamuoyu istişaresi için yayınlanan kurallar, yetkililerin durgun hisse senedi piyasasına olan güveni canlandırmaya yönelik son girişimi ve düzenleyicinin yatırım fonlarını yönetim ücretlerini düşürmeye ve yatırımcılar için maliyetleri azaltmaya çağırmasından beş ay sonra gelmekte.

Analistler, yeni kuralların güçlü ticaret ve araştırma yeteneklerine sahip aracı kurumların komisyon kazanmasına yardımcı olacağını söylüyor.

Taslak kurallara göre, alım satım komisyonları hem pasif hem de aktif fon ürünleri için azaltılacak. SWS Research, toplam komisyonların üçte bir oranında azaltılacağını tahmin ediyor.