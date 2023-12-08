Binance Abu Dabi’deki lisans başvurusunu geri çekti

Binance sözcüsü ABD'deki suçlamalarda uzlaşma yolunan giderek Abu Dabi'deki lisans başvurusunu geri çekilmesine dair yaptığı açıklamada, "Küresel lisanslama ihtiyaçlarımızı değerlendirirken, bu başvurunun gerekli olmadığına karar verdik" dedi. Sözcü, şirketin Orta Doğu ve ötesinde hizmet sunmak için düzenleyicilerle birlikte çalışmaya "kararlı" olduğunu da sözlerine ekledi.

Binance, ABD anlaşması öncesinde Rusya, Kanada ve Hollanda'dan çıktığını ve Avustralya'daki türev borsasını kapattığını açıklamıştı.

Binance küresel olarak dijital varlıkların yanı sıra kripto türevlerinin alım satımı için en büyük platform olmaya devam etse de, hakimiyeti azalıyor. CCData'ya göre, borsanın spot işlem hacimlerindeki payı 2023'ün başında %55 iken Kasım ayında %32'ye geriledi. Türev piyasalarındaki payı ise %60'tan %48'e geriledi.