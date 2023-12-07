Apara Piyasalar Cezayir: OPEC+ arz kısıntısını Mart sonrasına da uzatabilir
Giriş Tarihi: 7.12.2023 09:07 Son Güncelleme: 7.12.2023 09:07

Cezayir: OPEC+ arz kısıntısını Mart sonrasına da uzatabilir

Cezayir: OPEC+ arz kısıntısını Mart sonrasına da uzatabilir

Cezayir, OPEC+'nın son petrol arzı kısıtlamalarını 2024 Mart sonrasına da uzatabileceğini bildirdi.

Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Mohamed Arkab yaptığı açıklamada, ittifakın kesintilerinin "uluslararası petrol piyasasını spekülatörlerin irrasyonel dalgalanmalarına maruz bırakmak yerine içsel temelleriyle yeniden hizalamayı amaçladığını" söyledi.

Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman Pazartesi günü yaptığı açıklamada 23 ülkeden oluşan koalisyonun önlemleri "kesinlikle" gelecek yılın ilk çeyreğinden sonraya uzatabileceğini söyledi ve bu görüş bir gün sonra Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak tarafından da yinelendi.

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Cezayir: OPEC+ arz kısıntısını Mart sonrasına da uzatabilir
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