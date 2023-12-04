Ons altında Fed etkisi: Rekor seviyeleri gördü

Altın bu sabah erken saatlerde gerçekleyen işlemlerde %3'ten fazla yükselerek 7 Ağustos 2020'de ulaştığı ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2075,19 doları aşarak 2148,11 doları gördü. Ardından bu kazançların büyük bir kısmını geri verdi ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,72 artışla 2085,81 dolardan işlem görüyor.

Ekim ayının başından bu yana ons altında devam eden ralli, Cuma günü Fed Başkanı Powell'ın para politikasının "kısıtlayıcı bölgeye girdiği" yönündeki yorumlarının dolar ve Hazine getirilerinde düşüşe neden olmasıyla hız kazandı.

Powell daha sonra faiz indirimi iyimserliğini geri püskürtmeye çalışarak "yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaştığımıza güvenerek sonuca varmak ya da politikanın ne zaman gevşeyebileceği konusunda spekülasyon yapmak için erken olur" uyarısında bulundu. Buna rağmen, swap piyasaları şu anda Mart ayında bir indirim olasılığını %55 civarında görüyor ve Mayıs ayında bir indirimi yüzde 100 olarak fiyatlıyor.

Pepperstone Group Ltd. araştırma müdürü Chris Weston, altın üzerinde "büyük bir momentum değişimi" olduğunu söyledi. Ancak bu hafta açıklanacak ABD işgücü verilerinin külçe altın için aşağı yönlü bir risk unsuru oluşturabileceğini ve gelecek yıl daha düşük reel oranlara ilişkin bahislerin çok agresif göründüğünü söyledi.

Analistler, ons altın için bugün direnç seviyesi olarak 2112 doları gösteriyorlar, buranın aşılması halinde 2137 dolara kadar bir hareket olabileceğini ifade ediyorlar.

Bugün için destek noktaları ise 2083 ve 2068 dolarda.

2093 doların üzerinde bir kapanışın 2268 dolara doğru gidecek bir yükselişin önüne açabileceği de ifade ediliyor.