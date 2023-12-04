Küresel piyasalarda gözler istihdam verilerine çevrildi

Fed'in ultra şahin adımlarının varlık fiyatları üzerindeki etkisi güçlü şekilde hissedilmeye devam ederken, bankanın sıkılaştırıcı adımlarının sonuna gelindiğine kesin gözüyle bakılıyor.

Cuma günü açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, attıkları güçlü adımların politika faizini oldukça kısıtlayıcı bir bölgeye taşıdığını dile getirdi. Buna karşın hala gerekmesi halinde faiz artırımlarına devam edebilecekleri uyarısında bulunan Powell, yetersiz ve aşırı sıkılaşma risklerinin de yavaş yavaş azaldığını ifade etti.

Fed yetkilileri de açıklamalarını sürdürürken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun istenildiği gibi düştüğüne işaret ederek, enflasyonun yüzde 2'ye doğru gitmemesi durumunda, işsizlik oranı artsa bile sıkılaştırmayı bırakmayacaklarını vurguladı.

Makroekonomik veri tarafında ise, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda 46,7 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle birlikte para piyasalarında Fed'in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, martta yüzde 60 ihtimalle faiz indirimlerine başlayabileceği fiyatlanıyor.

Analistler, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında temkinli davranarak faiz indirimlerini erteleyebileceği ihtimalinin de güçlü kaldığını hatırlatarak, buna karşın haziran toplantısına kalması halinde ilk faiz indiriminin bu toplantıda yapılmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Fed'in gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizliklerin azalması ve politika yapıcıların yavaş yavaş tonlarını güvercinleştirmesi altının ons fiyatını tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı.

Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde 2 bin 145 dolarla rekor seviyesini yenilemesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 2 bin 90 seviyesinde dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı ise düşüş eğilimini yeni haftanın ilk işlem gününe de taşırken, analistler, petrol fiyatlarındaki gerilemede OPEC+ ülkelerinin geçen hafta aldıkları ekstra arz kısıntısı kararının "gönüllü" olacak olması nedeniyle piyasalarda kafaları karıştırdığını söyledi.

Analistler, bununla birlikte dünya genelinde talebin yavaşlayacağına ilişkin endişelerin de petrol fiyatlarını baskıladığını kaydederken, Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 78,3 dolardan alıcı buluyor.

Orta Doğu'daki gelişmeler de yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken, ABD güçleri, Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılarda 3 İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.

Cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,82, S&P 500 endeksi yüzde 0,59 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 arttı.

Avrupa tarafında geçen hafta açıklanan enflasyon verileri varlık fiyatlarını olumlu etkilerken, bölgede ekonomik aktiviteye yönelik endişeler de güçlü kalmayı sürdürüyor.

Avro Bölgesi'nde İmalat Satın Alma Endeksi (PMI) verileri yaklaşık 17 aydır 50 seviyesinin altında seyrediyor.

Analistler, söz konusu durgunluğa karşın enflasyonun hala amaçlanan seviyenin oldukça üzerinde olduğunu kaydederek, bu durumun Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika alanını daralttığını ifade etti.

Cuma günü, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,12, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,64, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise negatif bir seyirle başladı.

Asya pay piyasaları haftaya karışık seyirle başlarken, Çin'de gayrimenkul sektöründeki olumlu gelişmeler satış baskısını törpülüyor.

Ülkenin en büyük gayrimenkul şirketlerinden Evergrande'nin borçlarından bir kısmı için alacaklılarla anlaştığını duyurmasının ardından Hong Kong borsasında Evergrande hisseleri yaklaşık yüzde 10 yükseliş kaydetti.

Japonya'da ise Japon yeninin dolar karşısında güçlenmesi ihracatçı firmalar üzerinde satış baskısı oluştururken, analistler, ülkede kar satışlarının da etkisini sürdürdüğünü hatırlattı.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 artış kaydetti.

Yurt içinde, cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,98 değer kazancıyla 8.026,27 puandan tamamlarken, bugün gözler enflasyon verilerine çevrildi.

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,1 artışla günü 28,8980'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,9380 seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistler, kasım ayında TÜFE'nin yüzde 3,68 artmasını bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret fazlası, ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı TÜFE ve ÜFE

10.00 Almanya, ekim ayı ticaret dengesi

14.30 Türkiye, eylül ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri

18.00 ABD, ekim ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri