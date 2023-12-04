Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı: İslam Memiş ’Alım fırsatı’ diyerek tarih verdi

Altın fiyatları ons altın rüzgarını arkasına aldı. Haftanın ilk işlem gününde 2148 doları gören ons altından destek bulan altın gram fiyatı 1992 lira ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu kapsamda altın borcu olanlar veya düğün yapacaklar rekorlar serisini sürdüren altın gram fiyatlarına odaklandı. Altın piyasasındaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumlarında bulundu.

ONS TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Ons altın bu sabah erken saatlerde 7 Ağustos 2020'de ulaştığı ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2075,19 doları aşarak 2148,11 doları gördü.

ALTIN GRAM FİYATI ZİRVESİNİ YENİLEDİ

Altın gram fiyatı ons tarafından bulduğu destekle tüm zamanların rekorunu kırdı. Rekorlar sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumlarında bulundu.

ALTIN FİYATLARI AGRESİF BİR ŞEKİLDE YÜKSELDİ

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Ons altın gece asya piyasalarında 2145 doları gördü. İçerde de gram altın gece geç saatlerde 2037 TL'ye kadar yükseldi. Şu anda serbest piyasalarda gram altın fiyatı 1976 lira, ons altın da 2084 dolar seviyesinde. Agresif bir şekilde yükseldi. Burada bir yıl sonu beklentisi var onu gerçekleştiriyorlar.

"BU HAFTA ALIM FIRSATI DOĞABİLİR"

Yine bu hafta kısa vadede geri çekilmeler mümkün. Ama düşüşler bir alım fırsatı. Yıl sonu öngörümde bir değişiklik yok. Gram altın tarafında beklentimiz 2500 TL devamında 2700 TL.

"ELİNDE ALTIN BULUNDURAN BEKLEMELİ"

Elinde altın bulunduranlar bozmamalı. Altın almak isteyenler ise bu haftaki düşüşleri bir fırsata çevirmeli. Aralık ayında Fed'in faiz kararı var. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi var. Haftaya ABD'de enflasyon verisi var. Bunlar tekrar ons tarafında 1920 dolar destek seviyesini gündeme getirebilir.

2024 HEDEFİ BELLİ OLDU

Aralık ayındaki düşüşleri bir alım fırsatına çevirmesi lazım yatırımcılar. Ons altın fiyatında 2024 yılındaki beklentimde bir değişiklik yok. 2350 dolar seviyesini bekliyorum"