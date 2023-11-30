Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği ihtimalinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade ederek, özellikle Asya ekonomilerine yönelik endişelerin devam ettiğini belirtti.

Çin'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin devam etmesine neden oluyor.

Bugün Çin'de açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,4 ve hizmet sektörü PMI 50,2 ile beklentilerin altında kalırken, bileşik PMI 50,4 oldu.

Analistler, Çin'de tahminlerin altında kalan PMI verilerinin her ne kadar ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırsa da Çin hükümetinin ekonomiye desteğinin artabileceği ihtimaliyle pay piyasalarındaki satış baskısının sınırlı kaldığını ifade etti.

Japonya'da açıklanan veriler ise karışık sinyaller verirken, ülkede sanayi üretimi ekimde aylık yüzde 1 artarak beklentileri aştı. Perakende satışlar ise yıllık yüzde 4,2 artışla öngörülerin altında kaldı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) üyesi Toyoaki Nakamura, merkez bankasının ultra gevşek para politikasını değiştirmeden önce muhtemelen biraz daha zamana ihtiyacı olacağını söyledi.

Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5'te sabit bıraktı. Banka böylece üst üste yedinci toplantısında faizi değiştirmeyerek sabit tutmuş oldu.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.527 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselişle 3.020 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla günü 33.486 puandan tamamladı.

Düşüş eğilimini üst üste altıncı işlem güne taşıyan dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 147 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 66.720 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 primle 17.000 puanda seyrediyor.