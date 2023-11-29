Altın gram fiyatı tüm zamanların rekorunu kırdı: İslam Memiş ‘Son bir alım fırsatı’ diyerek tarih verdi

Altın gram fiyatı ons altın tarafından bulduğu destekle tırmanışa geçti. Altın yatırımcısı ise 'Alım fırsatı doğacak mı' sorusuna yanıt arayarak canlı altın fiyatları ve altın yorumlarına odaklandı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'den dikkat çeken altın yorumları geldi.

"ONS 2000 DOLAR SEVİYESİNE YERLEŞMEK İÇİN BAHANE ARIYOR"

Uzman isim, "Ons altın 2000 dolar seviyesi üzerine yerleşmek için bahane arıyor. Önemli olan şu ki, 2057 dolar devamında 2080 dolar direnç seviyeleri kırılacak mı?" diyerek bu sorulara cevap arayacağını belirtti.

"ONS TEKRAR 2000 DOLAR ALTINA SARKAYACAK"

Ons altında takip ettiği bant aralığını açıklayan İslam Memiş, "Kısa vade olarak takip ettiğim aralık 1980-2080 dolar aralığı. Geniş bir bant aralığı var. Dolayısıyla belirsizlik oluştuğu için tekrar 2000 dolar seviyesi altına sarkacak mı sorusuna yanıt arıyoruz. Kişisel görüşüm yıl bitmeden tekrar ons altın 2000 dolar seviyesi altına sarkayacak." dedi.

ALTIN GRAM FİYATI 1900 TL'Yİ AŞTI

Altın gram fiyatı tarafından yorumlarda bulunan İslam Memiş, "Gram altın TL fiyatı 1900 TL seviyesi üzerine yerleşme çabası sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

GRAM ALTIN İÇİN DİRENÇ SEVİYESİ AÇIKLANDI

Gram altın fiyatında direnç seviyelerine dikkat çeken uzman isim, "1920 TL seviyesini takip etmeye devam edeceğim" dedi.

"YIL SONUNDA GRAM ALTIN 1900 TL ALTINA SARKACAK"

İslam Memiş, "1900-2000 TL fiyat aralığında gidip gelen bir gram altın göreceğiz. Ancak ons altın nedenli yıl sonuna kadar tekrar altın gram fiyatı 1900 lira seviyesinin altına sarkacak." İfadelerini kullandı.

"ELİNDE ALTIN BULUNDURAN BEKLEMELİ"

Yatırımcıya bekleme tavsiyesi veren uzman isim, "Ben ons altının 1980 dolar seviyesine gelmesini beklerdim. 1980 dolar karşısındaki gram altını beklemeyi tercih ederdim." dedi.

GRAM ALTINDA YENİ NORMAL 1900-2000 LİRA ARALIĞI

'Elimde altınım var ne yapmalıyım' sorusuna cevap veren Memiş, "Beklemeye devam edin. Ev almayacak, araba almayacak ya da nakide ihtiyaç yoksa elinde altın bulundurulmasına devam edilmeli. Aralık ayı itibariyle altın gram fiyatında yeni normal 1900-2000 lira seviyesi olacak.

"ALIM FIRSATI VERİLMEDEN REKOR SEVİYELER GÖRÜLMEYECEK"

Ancak son bir alım fırsatı verilmeden yeni zirveleri görmeyeceğiz. İleriki tarihlerde elinde altın bulunduranlar 2.500-2.700 lira seviyelerini görecek." açıklamasında bulundu.