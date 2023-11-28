Japon iş dünyası bir araya geliyor: Gündem zayıf yen

Japon iş dünyasının en büyük lobisi Keidanren, gelecek ayki yönetim kurulu toplantısında yendeki zayıflığın ekonomi üzerindeki potansiyel olumsuz etkisini tartışacak.

Yomiuri gazetesinin haberine göre, geleneksel olarak zayıf yenden yana olan Keidanren'in zayıf yenin zararlarını tartışması, Japon iş dünyasının para biriminin hareketine ve bunun ekonomi üzerindeki etkisine bakışındaki değişimi vurgulayacak.

Yomiuri'nin kaynak belirtmeden aktardığına göre, 4 Aralık'ta yapılacak gayrı resmi yönetim toplantısı, bazı üye şirketlerin bu olumsuzluklar konusunda artan endişelerini yansıtıyor ve muhtemelen lobinin gelecekteki politika önerilerini etkileyecek.

Gazete, Keidanren'in tutumundaki değişimin, iş dünyasının Japonya Merkez Bankası'nın yenin düşüşünü hızlandırmakla suçlanan ultra düşük faiz oranlarına son vermesi yönündeki çağrılarını artırabileceğini belirtti.