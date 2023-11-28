Gelişmiş piyasa hisse senetlerine ilişkin tavsiye "nötr "e düşürüldü

Dünyanın en büyük varlık yöneticisinin bir kolu olan BlackRock Yatırım Enstitüsü, getirilerdeki son artışın ardından gelişmiş piyasa kısa ve orta vadeli devlet tahvillerinin beklentileri konusunda da daha olumlu hale geldiğini söyledi.

Enstitü, kısa ve orta vadeli kağıtlar konusunda iyimser olmakla birlikte, yatırımcıların daha fazla vade primi talep etmeleri ya da uzun vadeli menkul kıymetleri elde tutmanın riskini telafi etmeleri nedeniyle getirilerin daha fazla yükselmesini beklediği için uzun vadeli devlet tahvillerinde düşüş eğilimini sürdürüyor.

Enstitü yayınladığı bir notta, "Artan borç seviyeleri nedeniyle tahvillere olan talebin de zayıfladığını görüyoruz. Merkez bankaları artık niceliksel sıkılaştırmanın bir parçası olarak vadesi gelen tahvillerin gelirlerini yeniden yatırmıyor ve yatırımcılar yeni tahvil selini sindirmekte zorlanıyor" dedi.

"Getirilerin dalgalı kalacağını ancak nihayetinde uzun vadede tırmanışını sürdüreceğini düşünüyoruz" değerlendirmesini yapan Enstitü, "Yüksek oranlar yeni rejimin temel ilkelerinden biri. Yüksek enflasyonun devam ettiğini gördüğümüz DM enflasyona bağlı tahvillerde stratejik olarak ağırlığını artırdayız" ifadelerini kullandı.