Dolardaki değer kaybı petrol fiyatlarındaki yükselişi destekliyor

Dün 81,14 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 80,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,05 dolardan alıcı buldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının yükselişini destekliyor. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

Küresel petrol piyasalarında arza dair belirsizliklerin petrol fiyatları üzerindeki etkisi devam ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 30 Kasım'a ertelenen toplantısı öncesi, grubun üretim kesintilerinde uzlaşma olup olmayacağına ilişkin belirsizlikler sürüyor. OPEC+ grubunun mevcut üretim kesintilerine rağmen piyasada arz fazlası olduğuna dair endişeler fiyatların yükselişini kısıtlıyor.

Öte yandan, Hamas ve İsrail'in esir takası ve dört günlük insani arayı başlatması sonrası arz yönlü endişeler hafifledi. Söz konusu insani aranın 2 gün uzatılması petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini yavaşlattı.

Brent petrolde teknik olarak 80,21 ile 80,26 dolar aralığının direnç, 79,93 ile 79,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.