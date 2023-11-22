API petrol stoklarında artış tahminleri aştı

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 17 Kasım ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları 9 milyon 47 bin varil arttı. Enerji piyasası işlemcileri 1,5 milyon varil artış tahmin ediyorlardı.

API verileri, ABD'deki ham petrol stoklarının bu yıl şu ana kadar 21 milyon varillik net artış gösterdiğine işaret ediyor.

Enerji Bakanlığı (DoE) hafta başında yaptığı açıklamada, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının üst üste dördüncü haftasında da son 40 yılın en düşük seviyesi olan 351,3 milyon varilde kaldığını açıkladı. Biden Yönetiminin geri alım programına başlamasından bu yana SPR'ye yönelik toplam alımlar 4 milyon varilin altında gerçekleşti.

API, benzin stoklarının 1,78 milyon varil azaldığını bildirdi.

Damıtılmış ürün stokları bir önceki hafta yaşanan 1 milyon 22 bin varil düşüşün üzerine 3 milyon 511 bin varil daha azaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında ise artış yaşandı. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 1 milyon 136 bin varilin üzerine, 640 bin varil daha artış gösterdi.

ABD Enerji Bakanlığı(DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında ise hafif bir artış bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, bir önceki hafta 3,6 milyon varil artan petrol stoklarının, 17 Kasım ile sona eren haftada 0,1 milyon varil daha yükseleceği tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,6 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,6 milyon varil düşüş yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 86,1 seviyesinden yüzde 86,9'a çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 18.30'da açıklanacak.