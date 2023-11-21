Altın fiyatları yeni rekoruna yöneldi! İslam Memiş rakam vererek açıkladı

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yaşadığı düşüşün ardından bugün tekrar hareketlendi. Ons altın şu sıralarda yüzde 0,6 değer kazancıyla 1.990 seviyesi üzerine çıktı. Buradan esen rüzgarla gram altın fiyatı gözünü rekor seviyelere dikti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu haftaki altın piyasası tarafındaki gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ONS ALTIN FİYATI İÇİN HEDEF YUKARI YÖNLÜ

Uzman isim, "Geçen hafta hızlı yükselişler vardı. Bu hafta geri çekilmeler olabilir özellikle ons altın tarafında. Ons altında ilk önce 1965 sonra 1957 dolar destek seviyelerini takip edicem. Ama ons altın tarafında hedef yine yukarı yönlü" dedi.

"ONS ALTIN 2000 DOLAR TRENDİNDE OLACAK"

Ons altın fiyatının tekrar 2000 dolar seviyesini hedef alan trend çizgisi içerisinde olacağını aktaran Memiş, "Merkez bankalarının faiz artırımlarını sonlandırıyor olması, Fed'in faizi pas geçmesine yönelik beklentilerin artması ve jeopolitik risk geriliminin yükseliyor olması ons altında 2000 dolar seviyesini hedef alacaktır" açıklamasında bulundu.

"GRAM ALTIN FİYATI 1.900-2.000 TL ARALIĞINA YERLEŞECEK"

Dün 1.820 TL'yi gören gram altın tarafındaki gelişmelere değinen Memiş, "Dolar kuru güçlü ama ons altın geriliyor dolayısıyla gram altın tarafındaki geri çekilmelerin kısmi olduğunu söyleyebilirim" dedi. Memiş "Önümüzdeki haftalarda gram altın fiyatı tekrar yukarı yönlü hareketle 1.900-2.000 TL aralığına yerleşecek" dedi.

PİYASALARDAKİ FİYATLAMALAR OLUMLU ETKİLENECEK

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentilerle enflasyon ve resesyon ikileminin yavaş yavaş varlık fiyatları üzerindeki etkisini kaybettiğini belirterek, bu durumun piyasalardaki fiyatlamaları olumlu şekilde etkilediğini kaydetti.