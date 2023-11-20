SPK Başkanı Gönül: Türkiye’de yabancı yatırımcı payı artacak

"ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ" YILBAŞINDAN SONRA HAYATA GEÇECEK



Yakın zamanda ilk etabı tamamlanan Elektronik Başvuru Sistemi'nin de tam olarak yılbaşından sonra hayata geçeceğini dile getiren Gönül, burada süreçlerin hızlanmasının yanı sıra şeffaflık gibi unsurlara da önem verdiklerini vurguladı.

"İHTİYAÇLARA DAHA FAZLA CEVAP VEREBİLEN BİR SİSTEM GELİŞTİRDİK"



Gönül, gayrimenkul alanında yapılan ve hayata geçirilen ürün ve projelere değinerek Gayrimenkul Proje Fonu hakkında bilgi verdi. Bu fonların, hem kendi mülkiyetlerindeki hem de sözleşme imzaladıkları farklı kişilere ait arsalar üzerinde projeler gerçekleştirebileceklerini anlatan Gönül, şu açıklamalarda bulundu:



"Bu fonlar, portföylerine yalnızca üzerinde proje geliştirilecek olan arsaları, gayrimenkul projelerini, proje kapsamında geliştirilmiş gayrimenkulleri, nakit yönetimi amacıyla bazı para ve sermaye piyasası araçlarını dahil edebileceklerdir. Gayrimenkul sertifikaları, kentsel dönüşüm ve afet yönetimine finansman sağlayacak. Bireysel ve kurumsal yatırımcılar, tasarruflarını değerlendirebilecek. Bir diğer enstrümanımız da 'Yeni Nesil Gayrimenkul Sertifikası.' Burada ihtiyaçlara daha fazla cevap verebilen bir sistem geliştirdik."



"ÇOK YAKINDA FİNANSAL OKURYAZARLIK PORTALI'NI AÇACAĞIZ"



SPK Başkanı Gönül, Sermaye Piyasaları Risk Merkezi'nde Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Borsa İstanbul ile çalışmaya devam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Buradaki amacımız, sermaye piyasamızda oluşabilecek risklerin önceden belirlenmesi, daha minimize edilmesi ve sektörle şeffaf şekilde paylaşılmasını sağlamak. Bunların yanı sıra finansal okuryazarlığa verdiğimiz önemi artırıyoruz. Borsa'da bulunan 8 milyonun üzerinde kişinin daha fazla finansal anlamda eğitilmesi, finansal terimlere aşina olması önemli. Özellikle gençlere ve gelecek nesillere, finanstan çok uzak olarak gördüğümüz ev hanımlarına da bu eğitimleri vermek istiyoruz."

"SERMAYE PİYASASI VE FİNANS MESLEKİ ANADOLU LİSESİ AÇILACAK"



Gönül, çok yakında Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu ile birlikte Finansal Okuryazarlık Portalı'nı açacaklarını belirterek, "Şu ana kadar 14 binin üzerinde üniversite öğrencisi SPK Eğitim Seminerlerine katıldı ve onlara eğitim verdik. Ayrıca bir Finans Akademi ve Sermaye Piyasası ve Finans Mesleki Anadolu Lisesi açılması için de bir hazırlığımız var. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız ile çalışıyoruz, gelecek eğitim-öğretim döneminde okulumuzu açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



"131 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"



İbrahim Ömer Gönül, sektöre yetişmiş insan kaynağı sağlama noktasında işbirlikleri yaptıklarını ve bu alanda çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.



Son zamanlarda izinsiz sermaye piyasası işlemlerinin arttığına şahit olduklarını kaydeden Gönül, şu uyarılarda bulundu:



"Özellikle kamuoyunda Forex olarak bilinen kaldıraçlı işlemler, yüksek getiri elde edeceği vaadinde bulunanlar gibi herhangi bir şirkete ortak olup, piyasanın çok üstünde getiri vadeden, hem sosyal medyayı kullanan hem de tek tek şahısların arandığı sistemleri engellemeye çalışıyoruz. Yatırımcılarımızın bu konuda çok dikkatli olması lazım. Gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz ama piyasanın üstünde getiri vadeden belli şirketlere, projelere ortaklık yapılması gibi durumların olduğuna da şahit oluyoruz. İzinsiz sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında 2023 yılında denetimi tamamlanan 48 dosyada, toplam 131 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. 2023 yılı başından bu yana, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı ve türev araç işlemler yaptırdığı tespit edilen 1321 internet sitesini de kapattırdık."