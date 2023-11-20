Asya borsaları karışık seyretti

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin yeni haftada da varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi son 33 yılın zirvesini test etmesinin ardından artan kar satışlarıyla kazançlarını geri verdi.

Çin Merkez Bankası (PBoC) bugün 1 ve 5 yıllık borçlanma oranlarını sırasıyla yüzde 3,45 ve yüzde 4,20'de sabit bırakırken, ülke ekonomisine yönelik endişelerin devam etmesi pay piyasalarında yukarı yönlü hareketi törpülemeyi sürdürüyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,04 artışla 2.495 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 3.070 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi 0,6 değer kaybıyla 33.388 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 düşüşle 149,2 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 65.570 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,7 yükselişe 17.750 puanda bulunuyor.