Küresel temettü hacmini enerji şirketlerinin karı geriletti

Petrol ve madencilik sektörlerindeki temettü kesintileri, şirketlerin dalgalı seyir izleye emtia fiyatlarıyla mücadele etmesi nedeniyle üçüncü çeyrekte küresel temettü ödemeleri aşağı çekti.

Janus Henderson'ın küresel temettü endeksine göre, temettüler genel olarak küçük bir düşüş yaşadı ve manşet bazda küresel olarak yüzde 0,9 düştü. Ancak, kur etkisinden arındırılmış çekirdek endekse göre ise ödemeler yüzde 0,3 oranında arttı.

Endekse göre her 10 şirketten dokuzu ödemelerini artırdı ya da sabit tuttu.

Fakat küresel olarak iki büyük temettü kesintisi öne çıktı.

Brezilyalı petrol üreticisi Petrobras bir önceki yıla göre 9,6 milyar dolar daha az ödeyerek üst üste ikinci çeyrekte de dünyadaki en büyük temettü kesintisini gerçekleştirdi.

Avustralyalı madenci BHP, emtia fiyatlarındaki düşüşün bir sonucu olarak keskin bir şekilde düşen kârları nedeniyle ödemelerini 6,9 milyar dolar azalttı. BHP 2021 ve 2022 yıllarında dünyanın en fazla temettü ödeyen şirketiydi. Rio Tinto ve Fortescue Metals de dahil olmak üzere diğer Avustralyalı madencilik şirketleri de ödemelerini azalttı.

Tüm madencilik şirketlerinin yarısından fazlası temettülerini azalttı ve bazıları her yıl ödemelerini artırmayı taahhüt ettikleri "aşamalı" temettü politikalarından uzaklaştı.

Varlık yöneticisi Janus Henderson'ın küresel hisse senedi gelirleri başkanı Ben Lofthouse, "Madencilik ve kimyasallar gibi emtia ile ilgili sektörler hariç, şirketlerin temettü büyümesi genel olarak çok çeşitli sektörlerde ve bölgelerde güçlü olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, emtia temettülerinin döngüyle birlikte yükselip düşeceği oldukça yaygın ve yatırımcılar tarafından iyi anlaşılmış bir durumdur" dedi.

Birleşik Krallık'ta çekirdek ödemeler yüzde 1,5 oranında arttı. Büyüme, madencilik sektöründeki ciddi kesintiler nedeniyle geri kalmış olsa da Glencore bir istisna oldu. Madencilik dışı şirketlerin yarısından fazlası, bankalar, petrol şirketleri ve kamu hizmetlerinin etkisiyle çift haneli getiri sağladı.

Yüksek faiz oranları nedeniyle kârlarını artıran bankalar, üçüncü çeyrekte temettü büyümesine en büyük katkıyı yaparak yıllık bazda 5,8 milyar dolar veya yüzde 9,3'lük bir artış sağladı.

Janus Henderson'ın müşteri portföy yöneticisi Jane Shoemake, bankaların "regülasyon ve pandemi sonrası arayı kapatmaya çalıştığını" ve kamu hizmetleri gibi regüle edilmiş, enflasyona bağlı sektörlerin "özellikle büyümediğini" ancak "istikrarlı oyuncular olduğunu" söyledi.

Çin'in petrol ve gaz sektörü, diğer sektörlerdeki durgunluğa rağmen ülkenin temettülerini üçüncü çeyrekte rekor seviyelere taşıdı.

Çin'in ödemeleri temel bazda yüzde 7,8 artarak 38,2 milyar dolara ulaştı. Büyüme, yıllık temettüsünü iki kattan fazla artırarak 6,5 milyar dolara çıkaran PetroChina'nın öncülüğünde gerçekleşti. Ancak petrol ve gaz sektöründeki büyüme, Çin'in en büyük temettü ödeyicisi China Construction Bank ve Country Garden Holdings gibi sıkıntılı emlak şirketlerindeki kesintilerle başka yerlerdeki zayıflığı maskeledi.

Janus Henderson'ın yıl için genel tahmini 1,64 milyar dolardan 1,63 milyar dolara düştü. Yeni tahmin, 2022 yılı için temettülerde yüzde 4,4'lük bir artış anlamına geliyor. ABD, Fransa, Kanada, İsviçre ve Çin bu yıl rekor ödemeler yapma yolunda ilerliyor.