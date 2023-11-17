Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi yayımlandı! Dolar ve enflasyon tahmini geriledi

Kasım piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon tahmini ve dolar kuru beklentisi belli oldu.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNİ AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcının yanıtlarından oluşturulan sonuçlara göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28 iken, bu anket döneminde yüzde 43,94 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,18 olasılıkla yüzde 37,00 - 41,99 aralığında, yüzde 58,61 olasılıkla yüzde 42,00 - 46,99 aralığında, yüzde 15,80 olasılıkla ise yüzde 47,00 - 51,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,21'inin beklentilerinin yüzde 37,00 - 41,99 aralığında, yüzde 48,48'inin beklentilerinin yüzde 42,00 - 46,99 aralığında, yüzde 21,21'inin beklentilerinin yüzde 47,00 - 51,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,62 olasılıkla yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 36,70 olasılıkla yüzde 23,00 - 27,99 aralığında, yüzde 25,78 olasılıkla ise yüzde 28,00 - 32,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 30,00'ının beklentilerinin yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 36,67'sinin beklentilerinin yüzde 23,00 - 27,99 aralığında, yüzde 25,00'ının beklentilerinin yüzde 28,00 - 32,99 aralığında olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,22 iken, bu anket döneminde yüzde 37,71 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 33,68 iken, bu anket döneminde yüzde 37,80 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30,05 TL iken, bu anket döneminde 30,00 TL olmuştur.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 38,64 TL iken, bu anket döneminde 39,62 TL olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.