Paxos ABD doları destekli stablecoin için Singapur’dan onay aldı

Paxos, 15 Kasım'da yaptığı bir açıklamada, yeni kuruluşu Paxos Digital Singapore Pte için Singapur Para Otoritesi'nden (MAS) ilk onayı aldığını söyledi. Yeni firma dijital ödeme token hizmetleri sunabilecek ve MAS'ın önerdiği stablecoin düzenlemeleri kapsamında temizlenmiş bir USD stablecoin çıkarmayı planlıyor.



Paxos, tam onay aldıktan sonra, Singapur'da stablecoin çıkarmak için kurumsal müşterilerle ortaklık kurabileceğini söyledi.



Paxos strateji başkanı Walter Hessert, "ABD dolarına yönelik küresel talep hiç bu kadar güçlü olmamıştı, ancak ABD dışındaki tüketicilerin güvenli, güvenilir ve düzenleyici korumalar altında dolar almaları hala zor. MAS'tan gelen bu prensip onayı, Paxos'un düzenlenmiş platformunu dünya çapında daha fazla kullanıcıya ulaştırmasına olanak tanıyacak" dedi.



MAS, 15 Ağustos'ta, Singapur doları veya euro, İngiliz sterlini ve ABD doları gibi G10 para birimlerinin değerine sabitlenmiş ve dolaşımı 5 milyon Singapur dolarını (3,7 milyon dolar) aşan banka dışı ihraç edilmiş tokenleri hedefleyen sabit coinleri düzenlemeye yönelik nihai çerçevesini açıkladı.



7 Ağustos'ta PayPal, Paxos tarafından ihraç edilen USD destekli stablecoin'i PYUSD'yi piyasaya sürdü.



Paxos daha önce Binance'in şu anda feshedilmiş olan BUSD stablecoin'ini basmıştı ancak New York Finansal Hizmetler Departmanı tarafından, kurumun stablecoin'i kayıtsız bir menkul kıymet ilan etmesinin ardından token ihracını durdurması emredildi.



Paxos, tüm sabit coinlerinin tamamen ABD doları ve nakit eşdeğerleri ile desteklendiğini açıkladı ve uyumluluğu sağlamak için aylık tasdikler ve rezerv raporları yayınladığını ekledi.