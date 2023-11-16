BNP Paribas: Türk devlet tahvilleri daha cazip hale geliyor

BNP Paribas Gelişen Piyasalar Baş Stratejisti Burak Başkurt imzası ile yayınlanan raporda, Türk devlet tahvili piyasasında değerlemeler analiz edildi ve özellikle uzun vadeli tahvillerin iyi değer sundukları vurgulandı. Bununla birlikte, kısa vadeli tahvillerde daha fazla yeniden fiyatlamaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz ve bunun getiri eğrisi yeni ihalelerle ayarlanmaya devam ettikçe yerleşik olmayanlar üzerinde baskı yaratmasını bekliyoruz" denildi.

Uzun vadeli faizlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) kredibilite açığının kapanmakta olduğuna işaret ettiğini belirten BNP, piyasasın uzun süreli bir pozitif reel faiz ortamını fiyatlamakta olduğunu da savundu.

Türkiye'nin bütçe finansman ihtiyaçlarının özellikle 2024 ilk çeyrek için yüksek olduğuna işaret eden BNP, "Ancak Hazine'nin yüksek nakit doengesi ve iyileşen bütçe performansı arz riskleri azaltıyor" dedi.

Raporda, BNP model portföyünde TL ve TL tahvil tavsiyesinin 'nötr' olduğu belirtildi ancak düzeltmenin sona ermesinin ardından kısa vadeli tahvillerin de cazip olmaya başlayacağı öngörüldü.