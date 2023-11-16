Bitcoin yönünü aşağı çevirdi

Bitcoin fiyatı 32 bin 927 doların üzerinden gelen satışlarla bu sabah geriledi. Şu sıralarda ise fiyat 37420 dolar seviyesinden işlem görüyor.Fed'in faiz artırımlarına son verdiğine dair bahisler, finansal piyasalardaki likidite seviyesindeki dalgalanmalara karşı hassas olabilen kripto fiyatlarını da yükseltti.Kripto fon sağlayıcısı Grayscale Investments LLC'nin araştırma müdürü Zach Pandl, "Reel faiz oranları zirve yaparsa ve ABD pazarında spot ETF onaylarına doğru ilerleme görmeye devam edersek kripto değerlemelerindeki toparlanma devam edebilir" dedi.