Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışının hemen altında 454,2 puanda bulunurken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 15.820 seviyesinden işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.483 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 29.544 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 primle 9.706 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.204 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 artışla 1,0850'de seyrediyor.

Dün, İngiltere'de ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 4,6 artışla beklentilerin altında kalırken, bu durum İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz artış döngüsünde sona gelmiş olduğuna ilişkin beklentileri güçlendirdi.

Yüksek faizlerin etkilerinin hissedilmeye başlanmasıyla ekonomik büyümeye ilişkin görünüm zayıflarken Avrupa Birliği Komisyonu dün açıkladığı raporunda, Avro Bölgesi'nde bu yılki ekonomik büyüme beklentisini yüksek enflasyon, para politikasının sıkılaşması ve talepteki daralma nedeniyle yüzde 0,6'ya indirdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Çin ekonomisinde resesyon endişelerinin güçlenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

ABD'de açıklanacak verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyleyen analistler, bugün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed imalat sanayi endeksi, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirtti.