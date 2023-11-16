Asya borsaları karışık seyrediyor

Güney Kore'de Kospi endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 2.486 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 azalışla 3.060 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,28 değer kaybıyla 33.424 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışının hemen altında 151,3 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 66.090 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1 düşüşle 17.880 puanda bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Çin ekonomisinde resesyon endişelerinin güçlenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinin ardından Asya pay piyasalarında oynaklığın arttığını söyledi.

Biden'ın, Şi'yi "hala diktatör olarak gördüğünü" söylemesi söz konusu seyirde etkili oldu.

Çin'de konut fiyatlarının 2015'ten bu yana en sert düşüşünü kaydetmesinin ülke ekonomisine dair olumsuzlukların devam ettiğine işaret etmesi de bölge genelinde risk iştahının azalmasına yol açtı.

Japonya tarafında bugün açıklanan verilere göre, ihracat ekimde yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentileri aşarken, ithalat aynı dönemde yüzde 12,5 geriledi.

Alibaba Group Holding'in 3. çeyrek finansal sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.