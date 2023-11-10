Apara Piyasalar UBS'den Hong Kong'daki müşterilere borsa yatırım fonlarını alıp satmalarına izin
Giriş Tarihi: 10.11.2023 09:00

UBS'den Hong Kong'daki müşterilere borsa yatırım fonlarını alıp satmalarına izin

UBS’den Hong Kong’daki müşterilere borsa yatırım fonlarını alıp satmalarına izin

UBS, Hong Kong'daki müşterilerin bazı kripto bağlantılı borsa yatırım fonlarını alıp satmalarına izin verdi.

UBS Group AG, HSBC Holdings Plc gibi rakiplerine katılarak, Hong Kong'daki müşterilerin bazı kripto bağlantılı borsa yatırım fonlarını alıp satmalarına izin verdi.

Kaynaklar, UBS'in Hong Kong platformundaki varlıklı müşterilerin Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından yetkilendirilen üç kripto ETF'sine Cuma gününden itibaren erişebileceğini ifade ettiler.

UBS'in yatırım yapılabilecek kripto fonlara Samsung Bitcoin Futures Active, CSOP Bitcoin Futures ve CSOP Ether Futures ETF'lerini dahil ettiğini söyleyen kaynaklar, müşterilerin riskleri anlamak için eğitim materyallerine de erişebileceğini sözlerine ekledi.

UBS konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

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UBS'den Hong Kong'daki müşterilere borsa yatırım fonlarını alıp satmalarına izin
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