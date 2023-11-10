UBS’den Hong Kong’daki müşterilere borsa yatırım fonlarını alıp satmalarına izin

UBS Group AG, HSBC Holdings Plc gibi rakiplerine katılarak, Hong Kong'daki müşterilerin bazı kripto bağlantılı borsa yatırım fonlarını alıp satmalarına izin verdi.

Kaynaklar, UBS'in Hong Kong platformundaki varlıklı müşterilerin Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından yetkilendirilen üç kripto ETF'sine Cuma gününden itibaren erişebileceğini ifade ettiler.

UBS'in yatırım yapılabilecek kripto fonlara Samsung Bitcoin Futures Active, CSOP Bitcoin Futures ve CSOP Ether Futures ETF'lerini dahil ettiğini söyleyen kaynaklar, müşterilerin riskleri anlamak için eğitim materyallerine de erişebileceğini sözlerine ekledi.

UBS konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.