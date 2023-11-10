Suudi Arabistan petrol fiyatlarındaki son düşüşü değerlendirdi

Suudi Arabistan Enerji Bakanı, petrol talebinin sağlıklı olduğunu ve ham petrol fiyatlarındaki son düşüşten spekülatörlerin sorumlu olduğunu söyledi.

Prens Abdülaziz bin Salman Riyad'da petrol fiyatlarındaki düşüşle ilgili bir soru üzerine "Petrol talebi zayıf değil. İnsanlar zayıfmış gibi davranıyor. Bunların hepsi bir oyun" dedi.

Petrol piyasasındaki bazı katılımcıların OPEC'teki Arap ülkelerinin son aylarda petrol ihracatındaki artışları ve bunların bu ülkelerin üretimiyle olan ilişkisini yanlış anladığını savunan Prens Abdülaziz, sevkiyatların mevsimsel olduğunu ve yaz aylarında düşme eğilimi gösterdikten sonra Eylül ve Ekim aylarında tekrar yükseldiğini, yani üretimdeki dalgalanmaları yansıttığı şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Prens Abdülaziz, artan ihracat ile artan üretim arasında ayrım yapmamanın "rakamları kötüye kullanmak" olduğunu ifade etti.