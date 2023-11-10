Apara Piyasalar Binance, ruble bazlı işlemlerini sonlandırıyor
Giriş Tarihi: 10.11.2023 15:33

Binance, ruble bazlı işlemlerini sonlandırıyor

Binance, ruble bazlı işlemlerini sonlandırıyor

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, ruble cinsinden para yatırma ve çekme işlemlerini durdurma kararı aldı. 15 Kasım itibarıyla işleme koyacağı karar, kurumun daha önce aldığı Rusya pazarından çıkma kararını anımsattı.

Binance'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin daha önce Rusya pazarından çıkma kararı aldığı anımsatıldı.

Söz konusu karar doğrultusunda 15 Kasım itibarıyla ruble cinsinden para yatırma işlemlerinin durdurulacağı, 31 Aralık'ta da para çekme işlemlerinin sona erdirileceği ifade edildi.

Açıklamada, Binance müşterilerinin ruble varlıklarını komisyon ödemeden CommEX platformuna aktarabilecekleri belirtildi.

Binance, 27 Eylül'de yaptığı açıklamada, varlıklarını satarak Rusya pazarından çıkma kararı aldığını bildirmişti. Şirket, Rusya'daki tüm varlıklarının CommEX'e satılması konusunda anlaşma sağlamıştı.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya'da kripto para kullanımı artarken, Binance, şirkete yönelik yaptırım tehlikesi nedeniyle ülkedeki faaliyetlerinde çeşitli kısıtlamalara gitmişti.

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Binance, ruble bazlı işlemlerini sonlandırıyor
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