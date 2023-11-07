JPMorgan ABD piyasaları için iyimserliği bıraktı

ABD hisse senetleri ralli yaşanan bir haftayı geride bırakırken JPMorgan Stratejisti Marko Kolanovic, yüksek faiz oranlarının devam etmesi ve yavaşlayan büyümenin yeniden odak noktası haline gelmesiyle hisse senetlerinin yakında yatırımcılar için yeniden cazip olmayacağı görüşünde.

Kolanovic Pazartesi günü müşterilerine gönderdiği notta, düşen tahvil getirileri ve güvercin merkez bankası toplantılarının kısa vadede "hisse senetleri için olumlu" olduğunu, ancak büyüme-politika dengesinin yıl sonuna kadar zorlu olmaya devam edeceğini söyledi.

Stratejist yayımladığı notta "Kısa vadede Fed faizleri daha uzun süre daha yüksek tutmaya hazırlanırken piyasalar politika hatasını fiyatlayabilir, bu da uzun vadeli getirileri düşük bir çizgiye getirebilir. Bu durum, özellikle daha kötümser 2024 bilanço öngörüleriyle birleştiğinde nihayetinde hisseler için destekleyici olmayabilir" diye yazdı.

Stratejist, kurumsal fiyatlandırma gücünün azaldığı, kar marjlarının risk altında olduğu ve ciro büyümesindeki yavaşlamanın devam edeceği görüşünü de yineledi.

Kolanovic, 2022'de satış dalgası sırasında Wall Street'in en büyük iyimserlerinden biri olarak öne çıkmıştı. Ancak Kolanovic bu yıl kötüleşen ekonomik görünüm nedeniyle Aralık ortası, Ocak, Mart ve Mayıs aylarında hisse senedi dağılımını azaltarak görüşünü tersine çevirdi.

Kolanovic'e göre petrol fiyatları ve dolar da hisse senetlerini negatif etkileyebilecek faktörler arasında. Kolanovic son olarak "Kötü haber iyi haberdir" sloganının etkisinin azalmaya başladığını, sağlıklı bir ekonomik yavaşlama ile resesyon başlangıcını ayırt etmenin güçleştiğini vurguladı.