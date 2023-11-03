New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta, Dow Jones endeksi 150 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,44 artışla 33.988,83 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artarak 4.334,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 kazançla 13.362,85 puana ulaştı.

ABD'de beklenenden az artan istihdam verileri sonrasında, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede tarım dışı istihdam, ekimde 150 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den 3,9'a yükselerek 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,2 artarak 34 dolara ulaştı. Piyasa beklentileri ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde eylül ayında olduğu gibi yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Analistler, ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam artışının, ülkede sıkı iş gücü piyasasının gevşemeye başladığına işaret ettiğini ve yatırımcıların Fed'in faiz artışlarında sona gelmiş olabileceğine dair beklentilerinin arttığını belirtti.

Şirketlerin üçüncü çeyreğe ilişkin bilançoları açıklanmaya devam ederken, Apple finansal sonuçlarında, satışlarında üst üste dördüncü çeyrekte düşüş bildirdi. Apple'ın hisseleri güne yüzde 1 kayıpla başladı.

Öte yandan, kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried, dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla yargılandığı ceza davasında jüri tarafından suçlu bulundu.

Jüri kararı sonrasında Coinbase hisseleri ile ilgili Bitcoin fiyatındaki düşüşler dikkati çekti.