Bitcoin 17 ayın zirvesinde

Bitcoin yükselmeye devam ediyor. Bitcoin fiyatı son 24 saat içinde yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 3,53 artışla 35637,39 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin, 6 Mayıs 2022'den bu yana ilk kez 35962,36 dolara kadar yükseldiEylül ortasından bu yana %142 artışla 42$'a yükselen Solana ağının SOL token'ı da dahil olmak üzere altkoinler de yükselişe geçti.

Bitcoin bu yıl, SEC'in BlackRock Inc. gibi şirketlerin doğrudan Bitcoin'e yatırım yapacak ilk ETF'leri başlatma başvurularını onaylayabileceği yönündeki beklentiler ile iki kattan fazla değer kazandı.

Dexterity Capital LLC'nin ortağı Michael Safai, "Direnç" 35.000 $ civarında sıkılaştı "ancak ETF haberleri etrafında 37.000 $'a doğru bazı koşular yapmak için yeterli sürekli momentum var" dedi.

Kripto fon yöneticisi Grayscale Investments LLC'nin araştırma ekibi, Bitcoin'in bazı insanların onu "dijital altın" olarak görmesi nedeniyle de destek aldığını savundu. Ekip bir notta "Bitcoin'in temel kullanım alanı, egemen olmayan bir para sistemi ve fiziksel altına dijital bir alternatiftir" diye yazdı.

Solana projesi, gözden düşmüş eski kripto kralı Sam Bankman-Fried ile olan bağlantısını geride bırakmaya çalışırken SOL yükseldi. Solana, dijital varlık faaliyetlerinden daha büyük bir pay almak için kriptonun en önemli ticari otoyolu olan Ethereum ile yarışıyor.

Grayscale'e göre Solana'nın "sağlam operasyonel performansı" SOL'un 2023'te geçen yılki 14 şebeke kesintisine karşılık sadece bir şebeke kesintisi yapması olabilir.

CoinGecko verilerine göre, kripto tokenlerin genel piyasa değeri 1,36 trilyon dolara yükseldi, ancak 2021'de ulaşılan 3 trilyon dolarlık zirvenin hala gerisinde.