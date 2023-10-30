Brent petrolde Fed etkisi

Cuma günü 89,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,98 azalışla 88,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,45 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü para politikası kararları öncesinde piyasalarda zemin kazanan talep endişeleri etkili oldu.

ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından Fed'in politika faizini beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına yönelik endişeler arttı. Bu durum, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talep endişelerine yol açarak fiyat artışlarını aşağı yönlü baskıladı.

Öte yandan, İsrail-Filistin çatışmasının piyasalarda yol açtığı arz endişesi de fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Çatışmanın bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği ve yılın geri kalanında beklenen arz açığını daha da derinleştireceğinden endişe ediliyor. Ancak piyasa oyuncuları, çatışmaların gerçek etkisini ölçmekte zorlanıyor. Bu durum petrol fiyatlarını, çatışmaya ilişkin haber akışlarına karşı hassaslaştırıyor ve fiyat dalgalanmalarına neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 88,53 ile 89,25 dolar aralığının direnç, 87,81 ile 87,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.