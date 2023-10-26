Rusya’nın doğal gaz üretimi arttı

Rusya istatistik ofisi Rosstat'ın verilerine göre, Rusya'nın doğal gaz üretimi Eylül ayında üretim Ağustos ayına göre de %1,4'lük bir artış gösterdi.

Ocak-Eylül döneminde doğal gaz üretimi 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,4 azalarak 380 milyar metreküpe geriledi.

Rosstat ayrıca LNG üretiminin Eylül ayında yıllık bazda %3,2 artışla 2,7 milyon tona yükseldiğini ve üretimin Ağustos ayına göre %24,0 artış gösterdiğini açıkladı.

Ocak-Eylül döneminde LNG üretimi yıllık bazda yüzde 4,4 azalarak 23,6 milyon tona indi.

Benzin üretimi Eylül ayında bir önceki yıla kıyasla %1,5 ve Ağustos ayına kıyasla %11,8 düşüşle 3,4 milyon metrik tona ulaştı. Yılın ilk dokuz ayında benzin üretimi bir önceki yıla kıyasla %2,9 artışla 32,8 milyon tona ulaştı.

Geçen ay 6,8 milyon ton olan dizel üretimi Eylül 2022'ye göre %2,5 artarken, bu yılın Ağustos ayına göre %11,4 azaldı. Ocak-Eylül döneminde dizel üretimi yıllık %6,3 artışla 66,4 milyon tona yükseldi.

Sıvılaştırılmış propan ve bütan üretimi Eylül ayında yıllık %4,5 artışla ancak aylık %1,1 düşüşle 1,4 milyon ton oldu. Rosstat'a göre Ocak-Eylül döneminde üretim %10,5 artışla 13,1 milyon tona yükseldi