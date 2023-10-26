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Giriş Tarihi: 26.10.2023 09:21

Rusya'nın doğal gaz üretimi arttı

Rusya’nın doğal gaz üretimi arttı

Rusya'nın doğal gaz üretimi Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artışla 39,8 milyar metreküp oldu.

Rusya istatistik ofisi Rosstat'ın verilerine göre, Rusya'nın doğal gaz üretimi Eylül ayında üretim Ağustos ayına göre de %1,4'lük bir artış gösterdi.

Ocak-Eylül döneminde doğal gaz üretimi 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,4 azalarak 380 milyar metreküpe geriledi.

Rosstat ayrıca LNG üretiminin Eylül ayında yıllık bazda %3,2 artışla 2,7 milyon tona yükseldiğini ve üretimin Ağustos ayına göre %24,0 artış gösterdiğini açıkladı.

Ocak-Eylül döneminde LNG üretimi yıllık bazda yüzde 4,4 azalarak 23,6 milyon tona indi.

Benzin üretimi Eylül ayında bir önceki yıla kıyasla %1,5 ve Ağustos ayına kıyasla %11,8 düşüşle 3,4 milyon metrik tona ulaştı. Yılın ilk dokuz ayında benzin üretimi bir önceki yıla kıyasla %2,9 artışla 32,8 milyon tona ulaştı.

Geçen ay 6,8 milyon ton olan dizel üretimi Eylül 2022'ye göre %2,5 artarken, bu yılın Ağustos ayına göre %11,4 azaldı. Ocak-Eylül döneminde dizel üretimi yıllık %6,3 artışla 66,4 milyon tona yükseldi.

Sıvılaştırılmış propan ve bütan üretimi Eylül ayında yıllık %4,5 artışla ancak aylık %1,1 düşüşle 1,4 milyon ton oldu. Rosstat'a göre Ocak-Eylül döneminde üretim %10,5 artışla 13,1 milyon tona yükseldi

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Rusya'nın doğal gaz üretimi arttı
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