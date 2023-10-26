Çin’deki akıllı telefon satışları düştü

Canalys'in verilerine göre, akıllı telefon sevkiyatları üçüncü çeyrekte yıllık bazda düşüş göstererek 66,7 milyona geriledi.

Çin'deki ilk beş akıllı telefon markasının tümünün satışları geçen yıla göre azaldı ya da sabit kaldı. Vivo %26 ile en sert düşüşü yaşarken, onu %10'luk düşüşle Oppo, %6'lık düşüşle Apple, %1'lik düşüşle Honor izledi. Xiaomi'nin satışları sabit kaldı.

Huawei'nin 2020 yılında sattı akıllı telefon markası Honor, 11,8 milyon adetlik sevkiyat ve %18'lik pazar payıyla Çin'de ilk sırada yer aldı. Oppo ve Apple, her ikisi de %16'lık payla ikinci sırayı paylaştı.

Canalys'e göre Apple, iPhone 15 serisinin 22 Eylül'de Çin'de piyasaya sürülmesi sayesinde sıralamasını korudu.

Huawei, üçüncü çeyrekte Çin'deki en büyük altıncı akıllı telefon markası oldu.