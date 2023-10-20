Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 azalışla 435,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederek 14.903 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 7.460 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 azalışla 6.834 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 düşüşle 9.055 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 kayıpla 27.471 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0570 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Orta Doğu'daki çatışmaların daha da şiddetlenebileceği endişesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, söz konusu seyirde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekebileceğini dile getirmesinin etkisinin de olduğunu söyledi.

Artan petrol fiyatlarının Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesinin de varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, İsrail-Filistin çatışmasından gelecek haber akışının da yakından takip edildiğini bildirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de eylülde perakende satışlar aylık yüzde 0,9 düşüşle, Almanya'da ÜFE de aylık yüzde 0,2 azalışla beklentilerin altında kaldı.