Binance, Birleşik Krallık’ta yeni müşteri kabul etmeyi durdurdu

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, denizaşırı dijital varlık firmalarının promosyonlarını kısıtlayan yeni düzenlemeye uygun olarak Birleşik Krallık'ta yeni müşteri kabul etmeyi durdurdu.

Binance dün TSİ 19.00 itibariyle İngiltere'de yeni müşteri kabul etmiyor.

Financial Conduct Authority'nin (FCA) kripto varlık promosyonlarına ilişkin yeni kuralları 8 Ekim'de yürürlüğe girdi.

FCA karar bildiriminde, kayıtlı olmayan kripto varlık firmalarının, promosyonları onaylayacak yetkili bir şirkete sahip olmadıkları sürece Birleşik Krallık tüketicilerine kripto varlıkları tanıtmaması gerektiğini söylemişti.

Binance, "FCA ile yakın bir şekilde çalışıyoruz... mümkün olan en kısa sürede finansal promosyonlarımızı onaylayacak başka bir uygun FCA yetkili firma bulmaya çalışıyoruz" dedi.