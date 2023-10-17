Asya borsaları yükseldi

Küresel pay piyasalarında, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bölgelere yayılmadan durdurulması için atılan diplomatik adımların olumlu sonuçlanabileceği beklentisiyle başlayan pozitif seyir, Asya pay piyasalarına da taşındı.

Çin'in konut sektörüne ilişkin endişeler risk iştahını törpülemeyi sürdürürken, yarın Çin'de açıklanacak büyüme ve sanayi üretimi verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu'ndan gelecek haberler de yakından takip ediliyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,98 artışla 2.460 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 primle 3.080 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,2 değer kazancıyla günü 32.040 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 yükselişle 149,6 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 primle 66.470 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,6 yükselişle 17.740 puanda seyrediyor.