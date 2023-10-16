Bakır yukarı yönlü hareketlerini frenliyor

Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır, TSİ 1420 itibariyle %0,3 artışla metrik ton başına 7.972,50 dolara yükseldi.

Saxo Bank'ın emtia stratejisi müdürü olan Ole Hansen, "Bakırdaki pozisyonlanma çok azalmış olsa da hala kısa, ancak yine de tüccarların daha düşük fiyatlar aradığını gösteriyor. Orta Doğu'da çatışmaların artması halinde ham petrol fiyatlarının patlayacağı ve bunun da resesyon endişelerini artıracağı ve genel olarak metaller için iyi olmayacağı endişesi var" dedi.

BAKIR TALEBİ ÇİN'DE DENGELENDİ

Macquarie analistleri de yayınladıkları raporda, bakır talebinin Çin'de özellikle yenilenebilir enerji olmak üzere hükümet öncülüğündeki güçlü altyapı yatırımlarıyla desteklendiğini ve emlak sektöründe devam eden zayıflığı dengelediğini ifade ettiler.

LME'de 3 ay vadeli alüminyum %0,75 düşüşle ton başına 2.183 dolara gerilerken, çinko %0,2 artışla 2.451,50 dolara, kurşun 0,27 artışla 2.047,50 dolara, nikel %1 artışla 18.725 dolara ve kalay %0,5 artışla 25.205 dolara yükseldi.