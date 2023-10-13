Plan hazır: Çin istikrar fonu kurmayı değerlendiriyor

Çin, 9,5 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan hisse senedi piyasasına olan güveni artırmak için devlet destekli bir istikrar fonu oluşturmayı değerlendiriyor.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgilere göre, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun da aralarında olduğu düzenleyici kuruluşlar, sektör temsilcileri ile yaptıkları 2 tur görüşmenin ardından bir plan hazırladılar.

Kaynaklar, hazırlanan planın uygulama ayrıntılarının henüz kesinleşmediğini ve sunulan planın iptal edilme ihtimalinin bulunduğunu belirtirken, planın fonun yüz milyarlarca yuan tutarında toplam sermayeye erişimini öngördüğünü belirttiler.

Çin, bu yıl piyasayı desteklemek için işlem ücretlerinin ve damga vergilerinin düşürülmesi de dahil olmak üzere bir dizi önlem aldı. Yine de, gösterge CSI 300 Endeksi bu hafta başında 11 ayın en düşük seviyesine geriledi ve 2021'deki en yüksek seviyesinden %37 düştü. Yabancı fonlar, derinleşen emlak krizi ve artan jeopolitik gerilimle ilgili endişeler nedeniyle Çin hisselerini terk etmeye devam ediyorlar.