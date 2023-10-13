Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalarak 452,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 15.374 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.648 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 9.344 puan olurken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.095 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 28.449 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,9 azalışla 1,0530 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0540'ta seyrediyor.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle Avrupa'da risk iştahının azaldığı görülürken, dün ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen ay gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Tutanaklar, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin, ekonomik büyüme endişelerinin arttığını ve büyük çoğunluğunun 25 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ortaya koydu.

Analistler, bugün gözlerin ECB Başkanı Christine Lagarde'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarının yapıldığı Fas'ın Marakeş kentinde yapacağı açıklamalardan alınacak olası sinyallere çevrildiğini bildirdi.

Öte yandan, dün İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığına yönelik haber akışı, çatışmaların daha da genişleyebileceği tehlikesini artırırken, risk iştahı önemli oranda azaldı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantıları çerçevesinde yapılacak konuşmalardan alınacak mesajların yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da takip edileceğini kaydetti.