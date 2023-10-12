Apara Piyasalar AB gaz fiyatları son 6 ayın en yüksek seviyelerinde
Giriş Tarihi: 12.10.2023 14:12 Son Güncelleme: 12.10.2023 15:13

AB gaz fiyatları son 6 ayın en yüksek seviyelerinde

AB gaz fiyatları son 6 ayın en yüksek seviyelerinde

Avrupa doğal gaz fiyatları uzun vadeli temeller aşağı yönlü olmasına rağmen potansiyel arz risklerine ilişkin ihtiyatlılığın devam etmesiyle son altı ayın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor.

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub'ı Kasım kontratı gün içinde 49,81 EUR/MWh ile en yüksek seviyesine ulaştı ve en son, Ice Endex'te 3,23 EUR artışla 49,39 EUR/MWh seviyesinden işlem gördü.

Dünkü işlem gününde kontrat 4 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 50,00 EUR/MWh düzeyine ulaştı.

Bir doğal gaz trader'ı, Finlandiya ve Estonya arasındaki 2,6 milyar mᶟ/yıl kapasiteli Balticconnector boru hattında şüpheli bir sızıntı ve kesintiye dikkat çekiyor. Finlandiyalı yetkililer, Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında meydana gelen gizemli patlamalardan sadece bir yıl sonra harici faaliyetlerden bahsediyor.

Montel Analiz Direktörü Tom Hovik'e göre teknik sinyaller, Kasım kontratındaki 50,00 EUR/MWh direnç seviyesinin zorlanabileceğini gösteriyor.

Hovik, bugün 44,10-50,00 EUR/MWh aralığının kırılmasının piyasanın gelecekteki yönünü belirleyeceğini ve her iki yöndeki bir hareketin muhtemelen daha fazla volatiliteyi tetikleyeceğini söylüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
AB gaz fiyatları son 6 ayın en yüksek seviyelerinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz