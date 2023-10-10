Yellen’den tahvil getirileri ve petrol açıklaması

Financial Times'a konuşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Faiz oranlarındaki artışla bağlantılı olarak herhangi bir işlev bozukluğu kanıtı görmedim. Faizler daha değişken olduğunda, bazen piyasa işleyişi üzerinde bir miktar etki görürsünüz, ancak bu oldukça standarttır" dedi.

Öte yandan Yellen, ABD'nin G7'nin Rus petrolü için uyguladığı fiyat sınırlamasından kaçınılmasını engellemeye hazırlandığını söyledi.

WSJ'ye konuşan Yellen, ABD'nin "uygulamayı çok dikkatli bir şekilde incelediğini ve piyasa katılımcılarının bu fiyat sınırını ciddiye aldığımızı ve Batı hizmetlerinin kullanıldığı ölçüde, sınıra uyma konusunda ciddi olduğumuzu bildiklerinden emin olmak istediklerini" söyledi.

Yellen'in bu hafta Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleştirilecek Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun yıllık toplantıları çerçevesinde G-7 maliye bakanları ile yapacağı görüşmelerde petrol fiyatlarının sınırlandırılması ve bunun uygulanmasının gündeme gelmesi bekleniyor.