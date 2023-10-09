JPMorgan’dan ABD tahvil öngörüsü

JPMorgan stratejistlerine göre ABD tahvil getirileri düşüşe geçecek.

Mislav Matejka öncülüğündeki stratejistler, teknik göstergelere göre tahvillerin aşırı satım bölgesinde bulunduğunu ve 'politika hatasını' fiyatlamaya başlayabileceğini belirtti.

Notta "Fed'in son sekiz sıkılaşma döngüsünde -yumuşak iniş veya resesyona bakılmadan- son faiz artırımında tahvil getirileri ortalama 100 baz puan düştü. Hisse senedi-tahvil getiri farkları, varlık sınıfları arasında sadece Japonya'nın cazip olduğunu gösteriyor, hisse senetlerinde temkinli kalınması gerekiyor" değerlendirmesi yapıldı.

Fed'in faiz artırımları sonrası defansif hisselerin ABD ve Avrupa'da 6-12 aylık dönemde yükselişe öncülük edeceği belirtildi.