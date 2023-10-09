Altın ithalatı son 4 ayın en düşük seviyesinde

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, geçen ay altın ithalatı 14 bin 961 kg oldu. Böylece bir önceki ayda kaydedilen 21 bin 223 kg ithalatın yüzde 29,5, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 39 bin 32 kg ithalatın yüzde 61,7 altında kalındı. Altın ithalatı Mayıs ayında görülen 13 bin 426 kg'nin ardından en düşük seviyesini gördü.
Aynı ayda 106 bin 807 kg ile bu yıl Mart ayından görülen 123 bin 153 kg ithalatın ardından en yüksek ikinci rakama ulaşıldı.
Yılın ilk 9 ayında toplam altın ithalatı 257 bin 393 kg, gümüş ithalatı 671 bin 331 kg seviyesine ulaştı.
Aylar itibariyle ithalat rakamları şu şekilde oluştu:
(Kg)
Altın Gümüş Platin Paladyum
Aylar 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
Ocak 3.577 68.330 30.599 73.077 11,99 0,00 0,00 0,00
Şubat 4.497 57.452 76.006 82.654 14,99 5,00 0,00 0,00
Mart 8.761 21.670 68.172 123.153 9,00 2,00 0,00 0,00
Nisan 2.712 2.883 79.419 55.637 0,00 0,00 0,00 0,00
Mayıs 15.298 13.426 65.525 63.530 5,00 0,00 0,00 0,00
Haziran 12.526 19.299 63.530 85.073 0,00 0,00 0,00 0,00
Temmuz 22.375 38.145 92.259 50.949 22,98 5,00 0,00 0,00
Ağustos 31.343 21.223 77.896 31.956 2,00 0,00 0,00 0,00
Eylül 39.032 14.961 68.070 106.807 0,00 0,00 0,00 0,00
Yıllar Altın Gümüş
İthalatı İthalatı
(Kg) (Kg)
------ -------- --------
2022 264.839 833.987
2021 55.950 439.495
2020 288.309 496.215
2019 159.364 283.624
2018 202.349 231.735
2017 370.024 227.495
2016 106.193 268.008
2015 48.703 260.912
2014 130.915 227.361
2013 302.314 227.777
2012 120.780 142.198
2011 79.704 42.098
2010 42.490 19.692
2009 37.592 5.586
2008 165.937 73.572
2007 230.796 93.370
2006 192.720 107.401
2005 269.489 207.900
2004 250.930 209.500
2003 213.642 155.500
2002 128.905 139.109
2001 103.485 59.400
2000 205.300 113.420
1999 107.340 40.500
1998 156.890 ----
1997 185.882 ----
1996 135.960 ----
1995 65.666 ----