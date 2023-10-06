New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,24 azalarak 33.040,70 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,55 düşüşle 4.234,79 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,7 kayıpla 13.127,68 puana geriledi.

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verileri, iş gücü piyasasının dirençli kalmaya devam ettiğine işaret ederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Ülkede tarım dışı istihdam eylülde 336 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, 8 ayın en yüksek artışını kaydetti. ABD'de işsizlik oranı ise eylülde değişmeyerek yüzde 3,8 ile Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç, eylülde yüzde 0,2 artarak 33,88 dolara ulaştı.

Verilerin açıklanmasının ardından ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizleri yüzde 4,9'a yaklaştı.

Analistler, beklenenden güçlü gelen istihdam raporunun, yatırımcıların, Fed'in faiz oranlarını uzun bir süre yüksek tutacağına ilişkin endişelerini artırdığını ifade etti.

Bu yıl başka faiz artışı da olabileceğine yönelik beklentilerin de yükseldiğine işaret eden analistler, gelecek hafta açıklanacak bazı banka bilançolarıyla enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında yer alacağını belirtti.