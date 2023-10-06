Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Küresel piyasalarda yön arayışı sürerken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde Asya piyasaları pozitif seyrediyor.
Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, öncü endeks, ağustosta aylık bazda yüzde 1,3 artarken, hane halkı harcamaları yüzde 3,9 yükselişle beklentileri aştı.
Öte yandan, devam eden tatil dolayısıyla Çin piyasalarında işlem gerçekleşmiyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi 0,26 azalışla günü 30.994 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 artışla 148,9 seviyelerinde işlem görüyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,21 artarak 2.408 puandan günü tamamladı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 65.861 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,6 yükselişle 17.480 puanda seyrediyor.