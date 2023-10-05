Yuanın küresel ticaretteki payı yüzde 3.47’ye çıktı

Küresel bir finansal mesajlaşma hizmetleri sağlayıcısı olan Dünya Çapında Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği'ne (SWIFT) göre, RMB'nin temmuz ayında yüzde 3.06 olan küresel payı, ağustos ayında yüzde 3,47'ye yükseldi. RMB en aktif beşinci para birimi olmaya devam etti.

RMB ödemelerinin değeri de bir önceki aya göre yüzde 18 artarken, genel olarak tüm ödeme para birimlerinin artışı yüzde 4,02 oldu. Avro bölgesi dışındaki uluslararası ödemelerde RMB, yüzde 2,59'luk payla altıncı sırada yer aldı. Rapora göre Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, offshore RMB işlemleri için yüzde 73,16 ile en büyük pazar olurken, onu yüzde 5,51 ile İngiltere ve yüzde 3,81 ile Singapur izliyor.