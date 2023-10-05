Apara Piyasalar Norveçli enerji şirketi Equinor'dan petrol tahmini
Giriş Tarihi: 5.10.2023 09:41 Son Güncelleme: 5.10.2023 09:41

Norveçli enerji şirketi Equinor'dan petrol tahmini

Norveçli enerji şirketi Equinor’dan petrol tahmini

Norveçli petrol ve gaz şirketi Equinor, OPEC+'nın arz kesintilerine bağlı kalmaya devam etmesi halinde ham petrol fiyatlarının varil başına 100 dolara yükselebileceğini söyledi.

Norveçli petrol ve gaz şirketi Equinor Baş Ekonomisti Eirik Waerness, "Fiyatların varil başına 100 dolara ulaşabileceğini göz ardı etmem, ancak bu OPEC'in oraya ulaşmasını istediği için olmaz. Bu fiyatı hedeflediklerini sanmıyorum" dedi.

Houston'da düzenlenen Baker Enstitüsü Enerji Merkezi yıllık enerji zirvesinde konuşan Waarness, OPEC'in petrol talebinde bir çöküş yaşanmamasını sağlamak için muhtemelen varil başına 100 dolardan daha düşük bir fiyat hedeflediğini söyledi.

Waerness, piyasa arz ve talebinin yükselen fiyatları desteklediğini de sözlerine ekledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Norveçli enerji şirketi Equinor'dan petrol tahmini
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz