Apara Piyasalar Exxon Mobil'den petrol yorumu
Giriş Tarihi: 5.10.2023 09:44 Son Güncelleme: 5.10.2023 09:44

Exxon Mobil'den petrol yorumu

Exxon Mobil’den petrol yorumu

Exxon Mobil, üçüncü çeyrekte yüksek petrol fiyatları ve rafinaj marjları sayesinde 2,1 milyar dolarlık bir kazanç artışı elde ettiğini, ancak kimyasal karlılığındaki düşüşün bunu kısmen dengelediğini bildirdi.

Exxon Mobil, yaptığı açıklamada, yükselen ham petrol fiyatlarından bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 1,1 milyar dolar kazanç sağladığını, rafinajın karının ise yaklaşık 1 milyar dolar artırdığını belirtti. Gaz fiyatlarındaki artışın kazançlara yaklaşık 400 milyon dolar eklediğini ancak bu kazançların kimyasallardaki kayıplar tarafından silineceğini vurguladı.

JPMorgan Chase analistleri yaptıkları değerlendirmede Exxon Mobil'in karının üçüncü çeyrekte hisse başına yaklaşık 2,33 dolar olacağını tahmin ettiler.

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Exxon Mobil'den petrol yorumu
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