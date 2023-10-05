Exxon Mobil’den petrol yorumu

Exxon Mobil, yaptığı açıklamada, yükselen ham petrol fiyatlarından bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 1,1 milyar dolar kazanç sağladığını, rafinajın karının ise yaklaşık 1 milyar dolar artırdığını belirtti. Gaz fiyatlarındaki artışın kazançlara yaklaşık 400 milyon dolar eklediğini ancak bu kazançların kimyasallardaki kayıplar tarafından silineceğini vurguladı.



JPMorgan Chase analistleri yaptıkları değerlendirmede Exxon Mobil'in karının üçüncü çeyrekte hisse başına yaklaşık 2,33 dolar olacağını tahmin ettiler.