Barclays’ten tahvil yorumu

Barclays analistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, "Ulaşıldığında, sürdürülebilir bir tahvil rallisini tetiklemek için yeterli alıcıyı otomatik olarak çekecek sihirli bir getiri seviyesi yok. Kısa vadede, eğer risk varlıkları önümüzdeki haftalarda keskin bir düşüş yaşarsa, tahvillerin önemli ölçüde yükseldiği bir senaryo düşünebiliriz" değerlendirmesini yaptılar.

Barclays analistlerine göre, Fed'in niceliksel sıkılaştırma olarak adlandırılan programını gevşetmesi pek olası değil ve bu da onu net bir Hazine tahvili satıcısı haline getiriyor. Ayrıca, artan bütçe açığı nedeniyle tahvil arzındaki artışın da vade primini yükselttiğini söylediler.

Analistler, yabancı merkez bankalarının net alımları yavaşladıkça talebin zayıflayacağını yazdı. En büyük denizaşırı Hazine tahvili sahibi olan Japon yatırımcıların, Japonya Merkez Bankası destekleyici politika duruşunu ayarladığında getiriler yükseleceği için iç borçlanmayı tercih etmelerini muhtemel olduğunu vurguladı.

Tüm bunlar tahvil piyasasının kaderinin hisse senetlerinin elinde olduğu anlamına geldiğini savunan Barclays analistleri, S&P 500 Endeksi'nde son üç ayda yaşanan %5 civarındaki düşüşün, sabit gelirde bir toparlanmayı tetiklemek için gerekli olanın çok altında olduğunu yazdılar.