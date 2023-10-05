Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi

Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına ilişkin "soğuma" sinyalleri vermesinin ardından artan risk iştahı, Asya pay piyasalarına da taşındı.

Analistler, söz konusu verilerin ardından ABD hazine tahvil getirilerinin düşüşe geçmesiyle pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirtti.

Doların, başta Japon yeni olmak üzere diğer önemli para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle Japonya pay piyasalarındaki yükseliş dikkati çekti.

Güney Kore'de Kospi endeksi, günü yüzde 0,1 azalışla 2.403 puanla, Japonya'da Nikkei 225 ise yüzde 1,8 değer kazancıyla 31.075 puanla tamamladı.

Devam eden tatil nedeniyle Çin piyasalarında işlem gerçekleşmezken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 azalışla 148,7 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artarak 65.704 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükselişle 17.222 puanda seyrediyor.