ABD Hazine kağıtlarının değeri cazip seviyelere yükseldi

Pictet'e göre ABD Hazine kağıtları, son satışlarla değerini daha da cazip seviyelere taşıdı.

Pictet, "Yaklaşık yüzde 4,5 getiriye sahip 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvilleri, Fed'in 2024'te muhtemelen gevşemeden önce politika faizlerinin zirvesine ulaşmasını beklediğimiz göz önüne alındığında daha da cazip bir giriş noktası sunuyor" dedi.

Pictet'e göre ABD devlet tahvillerinin yanı sıra %2'nin üzerindeki reel getirileriyle cazip görünen enflasyona bağlı tahviller üzerindeki olumlu duruşunu koruyor. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili 2 baz puan düşüşle %4,715'ten işlem görüyor.