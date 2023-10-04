Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, JOLTS açık iş sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 690 bin artışla 9 milyon 610 bine yükselerek piyasa beklentilerini aştı.

Analistler, iş gücü talebinin bir ölçütü olan açık iş sayısındaki artışın, Fed'in sıkı para politikasına rağmen iş gücü piyasasında güçlü duruşun sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

Bugün ülkede açıklanacak ADP tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da takip edildiğini bildirdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Banka'nın faiz oranlarını "uzun süre" yüksek tutması gerektiğini belirterek, 2024'te bir faiz indirimi öngördüğünü söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise son derece güçlü bir iş gücü piyasası bağlamında kısa vadede enflasyonun düştüğünü aktararak, ABD ekonomisinin görünümü konusunda "çok iyimser" olduğunu ifade etti.

Uzun vadeli faiz oranlarının yüksek olmasının bir tehdit oluşturabileceğini belirten Yellen, "Yaptığımız tahmin, faiz oranlarının daha normal seviyelere doğru yükseleceğini varsayıyor ancak özellikle son birkaç ayda sadece 10 yıllık nominal faizlerde değil, aynı zamanda reel faizlerde de oldukça önemli bir artış görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konu gelişmelerin ardından ABD hazine tahvillerinde hızlanan satışlarla yükselişine devam eden 10 yıllık tahvil getirileri, yüzde 4,85'e çıkarak Ağustos 2007'den bu yana en yüksek seviyesine geldi.

Analistler, ABD hazine tahvil getirilerindeki keskin yükselişlerin küresel pay piyasalarında satış baskısını artırdığını belirterek, yüksek tahvil faizlerinin ABD ekonomisini yavaşlatabileceği ve bu durumun da küresel ekonomiye etkileyeceğini hatırlattı.

Son bir yılın zirvesinde seyreden dolar endeksi, 107,1 seviyesinde bulunurken, altının ons fiyatı ise 1.820 doların üzerinde tutunarak yaklaşık son 6 ayın en düşük seviyelerinde bulunmaya devam ediyor.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 1,87, Dow Jones endeksi yüzde 1,29 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da dün negatif bir seyir izlendi.

Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına dair artan endişeler pay piyasalarında satış baskısını artırırken, bugün bölge genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

ECB üyelerinin de sözle yönlendirmeleri takip edilirken, ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, geçen hafta Avro Bölgesi enflasyonunun eylülde son 2 yılın en düşük seviyesine gerilediğini görmenin memnuniyet verici olduğunu ancak daha fazla ilerlemenin izlenmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Öte yandan, avro/dolar paritesi, 1,0470 ile Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyesinde seyrediyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,01, İtalya'da MIB 30 endeksi 1,32 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,06 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Asya piyasalarında da negatif seyir öne çıktı.

Fed'in faiz oranlarını uzun süre yüksek tutacağı beklentilerinin artması ve ABD hazine tahvil getirilerinin hızlı artışı, Asya pay piyasalarında da satış baskısını artırdı.

Dün Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, döviz kurlarının piyasa tarafından belirlenmesi gerektiğini belirterek, istikrarın önemli olduğunu ve hızlı hareketlerin istenmediğini de vurgulandı.

Dolar/yen paritesi, dün 150,2'ye çıkarak son bir senenin en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bu seviyeden düşüşe geçerek yaklaşık yüzde 1,9 azalışla 147,4'e geriledi. Parite, günü önceki kapanışına göre 0,6 gerilemeyle 149'dan tamamladı.

Japonya Maliye Bakanı Suzuki'nin, paritedeki söz konusu harekette herhangi bir müdahalenin olup olmadığı sorusuna ise ısrarla cevap vermemesi dikkati çekti.

Öte yandan, Dünya Bankası, Güney Asya bölgesine ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 5,6'dan yüzde 5,8'e çıkardı.

Ayrıca, Japonya'da açıklanan verilere göre, hizmet sektörü PMI 53,8 ile beklentileri aştı.

Tatil dolayısıyla Çin piyasalarında işlem gerçekleşmedi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeks yüzde 0,9 azalırken, Güney Kore'de Kospi endeksi, tatilin ardından işleme açılırken yüzde 2,3 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kazancıyla günü 8.513,54 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 8.562,70 puana taşıdı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla günü 27,4857'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,5460 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'na, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kanunu'nun 42. maddesi gereğince Merkez Bankası'nın faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu yapan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Yıllık enflasyonda düşüşü baz etkisiyle Mayıs 2024'ten sonra görmeye başlayacağız. 2025'te istikrar dönemi olacak ve 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI ve ABD'de ADP tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.700 seviyesinin direnç, 8.400 ve 8.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: